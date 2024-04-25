Как выделить и удалить сразу несколько контактов на iPhone. Да, так можно было!



Штатное приложение «Контакты» в iOS можно назвать одним из самых заброшенных — Apple так давно не обновляла его, что даже интерфейс утилиты остается неизменным все последние годы, не говоря уже о функциональности.



В бытовых задачах потребность заходить в «Контакты» возникает не так уж часто, и одним из таких поводов может стать желание подчистить старые записи. Почти сразу пользователь обнаружит, что в приложении нет кнопки «Выбрать», а удаление контакта происходит внутри карточки в самом низу страницы. Чистить список таким образом врагу не пожелаешь. Но есть одна хитрость:





Поставьте два пальца на контакт, который хотите удалить

Задержите пальцы на строке, после чего проведите ими вверх или вниз, не отрывая от экрана

Когда все ненужные строки выделены, отпустите пальцы

Задержите один палец на любом из выделенных контактов

Выберите «Удалить контакты».



Готово! Теперь можно подчистить старые контакты гораздо быстрее. Кстати, выделение пунктов двумя пальцами работает по всей iOS в самых разных списках и галереях. Готово! Теперь можно подчистить старые контакты гораздо быстрее. Кстати, выделение пунктов двумя пальцами работает по всей iOS в самых разных списках и галереях.