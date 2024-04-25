Как выделить и удалить сразу несколько контактов на iPhone. Да, так можно было!

Олег

Контакты


Штатное приложение «Контакты» в iOS можно назвать одним из самых заброшенных — Apple так давно не обновляла его, что даже интерфейс утилиты остается неизменным все последние годы, не говоря уже о функциональности.

В бытовых задачах потребность заходить в «Контакты» возникает не так уж часто, и одним из таких поводов может стать желание подчистить старые записи. Почти сразу пользователь обнаружит, что в приложении нет кнопки «Выбрать», а удаление контакта происходит внутри карточки в самом низу страницы. Чистить список таким образом врагу не пожелаешь. Но есть одна хитрость:

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  • Поставьте два пальца на контакт, который хотите удалить
  • Задержите пальцы на строке, после чего проведите ими вверх или вниз, не отрывая от экрана
  • Когда все ненужные строки выделены, отпустите пальцы
  • Задержите один палец на любом из выделенных контактов
  • Выберите «Удалить контакты».
iOS

Готово! Теперь можно подчистить старые контакты гораздо быстрее. Кстати, выделение пунктов двумя пальцами работает по всей iOS в самых разных списках и галереях. 

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Комментарии

+45
Сам Самыч
Можно выделять выборочно, удерживая 2 пальца на контакте, пока не моргнет строчка.
35 минут назад
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Hello!
+694
Hello!
Удалить контакт можно и не проваливаться в карточку. Удерживаешь контакт, так же появляется в всплывающем окне, кнопка Удалить.
А вот выделение нескольких контактов двумя пальцами, не решает проблему, так как выделение происходит по порядку, вверх или вниз. А такое редко бывает, что необходимо удалить подряд несколько контактов. Так что кнопка Выделить, по любому нужно.
10 минут назад
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