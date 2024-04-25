Как выделить и удалить сразу несколько контактов на iPhone. Да, так можно было!

Штатное приложение «Контакты» в iOS можно назвать одним из самых заброшенных — Apple так давно не обновляла его, что даже интерфейс утилиты остается неизменным все последние годы, не говоря уже о функциональности.
В бытовых задачах потребность заходить в «Контакты» возникает не так уж часто, и одним из таких поводов может стать желание подчистить старые записи. Почти сразу пользователь обнаружит, что в приложении нет кнопки «Выбрать», а удаление контакта происходит внутри карточки в самом низу страницы. Чистить список таким образом врагу не пожелаешь. Но есть одна хитрость:
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- Поставьте два пальца на контакт, который хотите удалить
- Задержите пальцы на строке, после чего проведите ими вверх или вниз, не отрывая от экрана
- Когда все ненужные строки выделены, отпустите пальцы
- Задержите один палец на любом из выделенных контактов
- Выберите «Удалить контакты».
Готово! Теперь можно подчистить старые контакты гораздо быстрее. Кстати, выделение пунктов двумя пальцами работает по всей iOS в самых разных списках и галереях.