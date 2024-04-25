Apple хитро освободит место в корпусе будущих Apple Watch, и вот для чего



Компания Apple придумала, как сделать тоньше материнскую плату Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о новом материале для основы платы. Свежий инсайд от DigiTimes гласит, что как минимум одна грядущая модель получит совершенно новую плату на основе медной фольги с полимерным покрытием (скорее всего, из эпоксидной смолы). Такая конструкция позволит освободить драгоценное пространство внутри корпуса часов.







Инсайдеры дают несколько вариантов, для чего Apple использует освободившееся пространство. Один из них — размещение нового датчика измерения артериального давления, либо неинвазивного глюкометра. Другой вариант — увеличение размера аккумулятора, который вкупе с более свежим чипом увеличит вечно хромающую автономность Apple Watch.