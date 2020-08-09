Twitter
Twitter провел предварительные переговоры с компанией Bytedance, которой принадлежит TikTok, о возможности объединения в США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. О результатах переговоров пока неизвестно.

Сообщается, что у Twitter могут возникнуть проблемы с приобретением TikTok, поскольку капитализация составляет 29 миллиардов долларов, а стоимость китайской соцсети оценивают в «десятки миллиардов». Такой сделкой могут заинтересоваться антимонопольные органы.

Главным претендентом на приобретение TikTok остается Microsoft. Её капитализация превышает 1,6 триллиона долларов. Также известно, что редмондовцы смогли продвинуться в переговорах намного дальше по сравнению с другими потенциальными покупателями.

WSJ отмечает, что еще одной сложностью для Twitter может стать финансовая сторона вопроса, поскольку компания сравнительно недавно стала прибыльной. Тем не менее в её распоряжении находится 7,8 миллиарда долларов против 136 миллиардов Microsoft. Преимуществом Twitter может стать отсутствие деятельности в Китае.

Ранее у Twitter уже был сервис для коротких видео Vine. Его закрыли в 2016 году из-за проблем с окупаемостью. Напомним, TikTok запретят в США с 15 сентября в случае если для социальной сети не найдется покупателя.


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Источник:

WSJ WSJ

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