Президент США Дональд Трамп издал исполнительный указ, предписывающий с 20 сентября запретить американским организациям взаимодействовать с компанией DyteDance, которая владеет сервисом TikTok. DyteDance выступила с официальным заявлением по этому поводу.
По словам DyteDance, запрет не имеет под собой никаких законных оснований. Сервис TikTok был запущен в США около года назад, и с тех пор DyteDance безуспешно пытается наладить диалог с американскими властями и получить от них инструкции по соблюдению законодательства страны.
DyteDance собирается оспорить решение Дональда Трампа в судебном порядке:
Мы предпримем все возможные меры для того, чтобы проверить, не нарушает ли данный запрет американское законодательство и не ущемляет ли законные интересы нашей компании. Если не удастся сделать это через Администрацию президента США, мы обратимся в американские суды.
Вынесенный Трампом запрет подрывает уверенность международного бизнес-сообщества в том, что в США соблюдается законодательство. Мы неоднократно заявляли, что TikTok никогда не передавал пользовательские данные властям Китая и никогда не цензурировал контент по их указанию. Более того, мы даже выразили желание продать весь свой американский бизнес какой-либо компании, зарегистрированной в США.
Трамп обосновал запрет TikTok заботой о национальной безопасности и экономике США. Обычно решение о внесении какой-либо зарубежной организации или какого-либо лица в санкционный список принимается на уровне Министерства экономики или Министерства иностранных дел США, но в данном случае оно принято Белым домом и формально затрагивает не DyteDance, а американские организации. Получается, что Трамп не запретил TikTok работать в США, но сделал его деятельность экономически нецелесообразной, ведь этому сервису фактически будут запрещены любые финансовые поступления от американских компаний.
Переговоры о покупке бизнеса TikTok в США и других странах вела компания Microsoft. Позже стало известно, что она хочет купить этот сервис целиком за исключением Китая, где он работает под другим брендом. Решение о покупке может быть принято до 15 сентября, то есть за 5 дней до того, как в США будет запрещена деятельность DyteDance.
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В оригинале потом поправят, а кто копирует нет ;)