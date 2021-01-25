В официальном интернет-магазине Asus Shop стартовала акция «Киберпонедельник». Ноутбуки компании, в том числе Republic of Gamers можно купить со значительной скидкой. Распродажа продлится до 31 января включительно.
Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM425IA-AM001T за 65 691 р. вместо 72 990
- Дисплей: 14.0' FHD
- Процессор: AMD Ryzen 5 4500U
- Оперативная память: 8 Гб LPDDR4X
- Графика: AMD Radeon Graphics
- Хранилище: 512 Гб SSD
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX502LWS-HF121T за 194 391 р. вместо 215 990
- Дисплей: 15.6' FHD
- Процессор: Intel Core i7-10875H
- Оперативная память: 16 Гб DDR4
- Графика: Nvidia GeForce RTX 2070 Super
- Хранилище: 512 Гб + 512 Гб (RAID0) SSD
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus DUO 15 GX550LWS-HF109T за 224 991 р. вместо 249 990
- Дисплей: 15.6' FHD
- Процессор: Intel Core i7-10875H
- Оперативная память: 16 Гб DDR4
- Графика: Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q
- Хранилище данных: 1 Тб SSD
Помимо ноутбуков, со сниженной ценой в рамках акции «Киберпонедельник» можно приобрести видеокарты и смарт-часы. Скидка будет учтена автоматически при заказе. Количество товара может быть ограничено, а со всеми остальными предложениями вы можете ознакомиться здесь.
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