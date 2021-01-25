Asus
В официальном интернет-магазине Asus Shop стартовала акция «Киберпонедельник». Ноутбуки компании, в том числе Republic of Gamers можно купить со значительной скидкой. Распродажа продлится до 31 января включительно.

Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM425IA-AM001T за 65 691 р. вместо 72 990

ASUS ZenBook 14
  • Дисплей: 14.0' FHD
  • Процессор: AMD Ryzen 5 4500U
  • Оперативная память: 8 Гб LPDDR4X
  • Графика: AMD Radeon Graphics
  • Хранилище: 512 Гб SSD

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX502LWS-HF121T за 194 391 р. вместо 215 990

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX502LWS-HF121T за 194 391 р. вместо 215 990
  • Дисплей: 15.6' FHD
  • Процессор: Intel Core i7-10875H
  • Оперативная память: 16 Гб DDR4
  • Графика: Nvidia GeForce RTX 2070 Super
  • Хранилище: 512 Гб + 512 Гб (RAID0) SSD

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus DUO 15 GX550LWS-HF109T за 224 991 р. вместо 249 990

ASUS ROG Zephyrus DUO 15
  • Дисплей: 15.6' FHD
  • Процессор: Intel Core i7-10875H
  • Оперативная память: 16 Гб DDR4
  • Графика: Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q
  • Хранилище данных: 1 Тб SSD

Помимо ноутбуков, со сниженной ценой в рамках акции «Киберпонедельник» можно приобрести видеокарты и смарт-часы. Скидка будет учтена автоматически при заказе. Количество товара может быть ограничено, а со всеми остальными предложениями вы можете ознакомиться здесь.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Геймерский смартфон ASUS получит два экрана Геймерский смартфон ASUS получит два экрана

CES 2021: разнообразие ноутбуков и других новинок ASUS CES 2021: разнообразие ноутбуков и других новинок ASUS

ASUS выпустила маршрутизатор RT-AX68U со встроенным VPN и антивирусом ASUS выпустила маршрутизатор RT-AX68U со встроенным VPN и антивирусом