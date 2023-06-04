У Google Pixel Watch массово отваливаются крышки

Фархад
Pixel Watch

Владельцы первого поколения смарт-часов Google сообщают о неочевидном браке, который проявляется со временем — у гаджета отваливается задняя крышка.

Pixel Watch

Судя по сообщениям на Reddit и форумах поддержки, в большинстве случаев компания меняла часы по гарантии, но были и исключения, когда контора заряжала за ремонт по $300. Пользователи рассказывают, что крышка отрывалась при снятии Pixel Watch с зарядки. Это объясняется низким качеством сборки и слабым клеем, который удерживает заднюю часть корпуса.

Pixel Watch

Стоит отметить, что у Google часто наблюдаются проблемы с гаджетами. Например, спустя месяц после выхода Pixel 7 в сети появились жалобы на образование трещин в стекле блока камер без видимой причины.

Pixel Watch

Google ещё не признала проблему и пока воздерживается от каких-либо комментариев.
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Источник:
Android Police
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Комментарии

+4239
Gabriel
Я так и не понял сколько крышек отвалилось.
Как выглядит массовость?
Это миллионы , сотни тысяч, десятки тысяч, тысячи,сотни, десятки, единицы?
2 часа назад в 18:51
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