У Google Pixel Watch массово отваливаются крышки

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Владельцы первого поколения смарт-часов Google сообщают о неочевидном браке, который проявляется со временем — у гаджета отваливается задняя крышка.Судя по сообщениям на Reddit и форумах поддержки, в большинстве случаев компания меняла часы по гарантии, но были и исключения, когда контора заряжала за ремонт по $300. Пользователи рассказывают, что крышка отрывалась при снятии Pixel Watch с зарядки. Это объясняется низким качеством сборки и слабым клеем, который удерживает заднюю часть корпуса.Стоит отметить, что у Google часто наблюдаются проблемы с гаджетами. Например, спустя месяц после выхода Pixel 7 в сети появились жалобы на образование трещин в стекле блока камер без видимой причины.Google ещё не признала проблему и пока воздерживается от каких-либо комментариев.