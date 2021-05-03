





Ни для кого не секрет, что в последние годы дела у Intel на рынке десктопных CPU идут неважно: «выжимание» архитектуры Skylake ни к чему хорошему не привело, а текущие решения 11-ого поколения хоть и получили новую архитектуру, но из-за старого 14-нм техпроцесса работают такие процессоры также неидеально.При этом у конкурента в лице AMD дела идут отлично: за последние несколько лет компания успела не только представить новую архитектуру, но и еще три раза ее обновить, параллельно нарастив число ядер вдвое и также вдвое уменьшив техпроцесс. Казалось бы, Intel безнадежно отстала, однако теперь у компании появился реальный шанс все наверстать.По многочисленным слухам и утечкам, Intel представит свои новые CPU 12-ого поколения (Alder Lake) уже осенью. Они получат до 8 «больших» и 8 «маленьких» ядер, будут базироваться на улучшенной 10-нм архитектуре и заимеют поддержку как нового типа памяти DDR5, так и новой шины PCI Express 5.0. И хотя сокет также сменится на LGA1700, по имеющимся данным компания выпустит под него не менее трех поколений процессоров.Так что, в общем и целом, Alder Lake могут стать действительно интересными решениями. И, что важно, AMD ответить на них будет нечем: по новой информации, которую получил ресурс Videocardz, решения AMD с кодовым названием Raphael на новом сокете AM5 и новой архитектурой Zen 4 откладываются как минимум до осени 2022 года.То есть, иными словами, как минимум год процессоры Intel 12-ого поколения будут конкурировать со «старыми» AMD Ryzen 5000, которые могут работать только с DDR4 и PCIe 4.0. Так что у Intel есть все шансы укрепить свои позиции на рынке — а, может, даже вырваться вперед впервые за последние несколько лет.