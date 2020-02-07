В данный момент у оператора «МТС» наблюдаются масштабные сбои. Абоненты жалуются, что устройство с SIM-картой провайдера не могут поймать сеть.На момент публикации на сайте Downdetector зафиксировано более 6 300 отчетов. С проблемой столкнулись в основном абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.