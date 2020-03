Вокруг порта PS4-эксклюзива Horizon Zero Dawn ходит много слухов уже довольно давно. Сегодня эту информацию подтвердил глава Sony Worldwide Studios Хермен Хюлст в своем интервью для блога PlayStation.Хюлст заявил, что он может подтвердить выход Horizon Zero Dawn на ПК этим летом. Он также сообщил, что в ближайшее время поступит больше информации от новых директоров студии Guerrilla Games.Помимо этого, в Steam появилась страничка игры и вы сможете добавить её в список желания. В релиз войдет дополнение The Frozen Wilds, которое вышло в 2017 году.