У издателя Rockstar стартовала распродажа в Steam. Компания отдает некоторые игры со скидкой до 70%.
Прошлогодний релиз Red Dead Redemption 2 для ПК есть возможность урвать с 20-процентной скидкой. Обычную версию вестерна отдают за 1 999 рублей.
Популярный экшен с открытым миром Grand Theft Auto V сбросил полцены. Стоимость игры с 50-процентной скидкой составляет 749 рублей. Поддержка 4K и 60 FPS на месте.
На предыдущие части серии, GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas скидка — 65%.
Со скидкой 70% можно прикупить детективный экшен L.A. Noire, стоимость игры составляет 209 рублей.
Это временная распродажа издателя в Steam. Акция продлится до 6 февраля, а все остальные игры посмотреть можно здесь.
Прошлогодний релиз Red Dead Redemption 2 для ПК есть возможность урвать с 20-процентной скидкой. Обычную версию вестерна отдают за 1 999 рублей.
Популярный экшен с открытым миром Grand Theft Auto V сбросил полцены. Стоимость игры с 50-процентной скидкой составляет 749 рублей. Поддержка 4K и 60 FPS на месте.
На предыдущие части серии, GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas скидка — 65%.
Со скидкой 70% можно прикупить детективный экшен L.A. Noire, стоимость игры составляет 209 рублей.
Это временная распродажа издателя в Steam. Акция продлится до 6 февраля, а все остальные игры посмотреть можно здесь.
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