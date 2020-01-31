RDR

У издателя Rockstar стартовала распродажа в Steam. Компания отдает некоторые игры со скидкой до 70%.

Прошлогодний релиз Red Dead Redemption 2 для ПК есть возможность урвать с 20-процентной скидкой. Обычную версию вестерна отдают за 1 999 рублей.



Популярный экшен с открытым миром Grand Theft Auto V сбросил полцены. Стоимость игры с 50-процентной скидкой составляет 749 рублей. Поддержка 4K и 60 FPS на месте.



На предыдущие части серии, GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas скидка — 65%.

GTA

Со скидкой 70% можно прикупить детективный экшен L.A. Noire, стоимость игры составляет 209 рублей.



Это временная распродажа издателя в Steam. Акция продлится до 6 февраля, а все остальные игры посмотреть можно здесь.



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