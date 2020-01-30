Игра для iPad Company of Heroes от студии Feral Interactive обзавелась свежим трейлером и датой релиза. Разработчики порта сообщили, какие модели планшетов Apple будут поддерживаться и запустили предзаказ.Для того, чтобы поиграть в Company of Heroes потребуется одна из следующих моделей iPad и минимум 6 ГБ свободного места:

Company of Heroes - снискавшая признание критиков и пользующаяся неизменной популярностью игра, основанная на событиях Второй мировой войны. Она стала именно той игрой, которая придала новый смысл стратегии в реальном времени, благодаря захватывающей комбинации стремительно развивающихся кампаний, тактик, варьирующихся в зависимости от родов войск и динамически меняющейся боевой обстановки.