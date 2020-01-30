Игра для iPad Company of Heroes от студии Feral Interactive обзавелась свежим трейлером и датой релиза. Разработчики порта сообщили, какие модели планшетов Apple будут поддерживаться и запустили предзаказ.
Для того, чтобы поиграть в Company of Heroes потребуется одна из следующих моделей iPad и минимум 6 ГБ свободного места:
- iPad mini (5-го поколения)
- iPad Air (3-го поколения)
- iPad (5-го поколения)
- iPad (6-го поколения)
- iPad (7-го поколения)
- iPad Pro (1-го поколения: 9.7 дюйма, 12.9 дюйма)
- iPad Pro (2-го поколения: 10.5 дюйма, 12.9 дюйма)
- iPad Pro (3-го поколения: 11 дюйма, 12.9 дюйма)
Company of Heroes - снискавшая признание критиков и пользующаяся неизменной популярностью игра, основанная на событиях Второй мировой войны. Она стала именно той игрой, которая придала новый смысл стратегии в реальном времени, благодаря захватывающей комбинации стремительно развивающихся кампаний, тактик, варьирующихся в зависимости от родов войск и динамически меняющейся боевой обстановки.
Игра выйдет 13 февраля в App Store, а её стоимость составляет 1 090 рублей. В Company of Heroes будет полностью переработанный интерфейс, который был адаптирован под сенсорные экраны. На данный момент релиз будет включать только оригинальную игру. Разработчики пока не сообщают, планируют ли они добавлять DLC в будущих дополнениях.
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