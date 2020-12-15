





Соцсеть «ВКонтакте» включила новый дизайн своего сайта всем пользователям. С октября 2020 года он тестировался на ста тысячах аккаунтов.На сайте «ВКонтакте» теперь используется собственный шрифт, изменился логотип, а также появились новые иконки разделов и другие элементы интерфейса. Ранее аналогичные изменения были внесены в мобильное приложение на iOS и Android.Основной логотип «ВКонтакте» остался синим, но с чуть более яркой расцветкой, название написано на кириллице. Используется шрифт VK Sans, разработанный командой «ВКонтакте» совместно со студией TypeType. Соцсеть планирует в дальнейшем использовать этот шрифт во всех своих продуктах и визуальных материалах.Синий цвет шапки заменен на белый. Оформление платформы будет унифицировано так, чтобы на всех устройствах соцсеть выглядела одинаково и узнаваемо. Значки меню в левой части сайта тоже поменяли дизайн.По словам представителей «ВКонтакте», 78% пользователей, принявших участие в тестировании редизайна, оставили новое оформление и не стали переключаться на старое, хотя такая возможность была. Теперь вернуть прежний дизайн не получится, такой опции в настройках больше нет.