Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис — «Шаги ВКонтакте». Это мини-приложение внутри супераппа с возможностью синхронизации данных с сервисами Google Fit на Android-смартфонах и Apple Health на iPhone.
«Шаги ВКонтакте» — виджет с пройденными за день шагами и километрами. В сервисе можно соревноваться с друзьями, отслеживать свою физическую активность и добиваться новых рекордных показателей. В мини-приложении доступна подробная статистика, а результатами можно делиться в профиле или истории. Сервис синхронизирует данные из Google Fit или Apple Health. Таким образом, «Шаги» стали первым социальным сервисом, который объединил механику двух конкурирующих платформ и сотен различных фитнес-трекеров. Вскоре в «Шагах ВКонтакте» можно будет бросать вызовы друзьям и получать виртуальные награды за прогулки.
«Шаги ВКонтакте» стали частью запущенной недавно платформы «Здоровье ВКонтакте», которая помогает пользователям соцсети вести более здоровый образ жизни вместе с друзьями. В этом сервисе можно узнать, как снять стресс при помощи дыхания, отследить привычки и многое другое. Для каждой функции можно настроить уведомления, чтобы, например, не забыть принять витамины, выпить стакан воды или помедитировать. Раздел «Здоровье ВКонтакте» доступен только в мобильном приложении на смартфонах и планшетах — он отображается во вкладке «Сервисы».
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