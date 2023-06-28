У водителей-иностранцев отнимут права

Александр


Фото: Unsplash

В России изменили правила оформления водительских прав. Удостоверение, полученное водителем за пределами РФ, будет признано недействительным спустя год после его легализации в России.

Легализацией считается получение водителем гражданства или вида на жительство. Аналогичное правило будет действовать и для граждан РФ: полученное за рубежом водительское удостоверение действительно лишь в течение года, после чего его необходимо переоформлять. Если это не сделать, ГИБДД оштрафует водителя-нелегала.

По действие новой нормы попадут иностранные граждане, в том числе таксисты, зарабатывающие в России перевозкой пассажиров или грузов.

Для получения российского удостоверения, подтверждающего право вождения, необходимо сдать теоретический экзамен на знание ПДД и предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Не придётся менять только водительские права, выданные в Беларуси, а также удостоверения некоторых подкатегорий (например, М — «мопеды»).

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