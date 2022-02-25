Клиенты банков ВТБ, «Сбер» и Raiffeisen жалуются на сбои. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.
Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств (как через мобильные приложения, так и личные кабинеты на сайтах банков).
Обновлено 14:20:
«Информация о сбое в работе Сбербанка является фейком. Сервис Downdetector показывает некорректные данные», — Сбербанк.
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Тинькофф принципиально не пользуюсь.
Не хочу :)
Походу нужно денежки начинать выводить и класть себе под подушку !