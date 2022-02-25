Клиенты банков ВТБ, «Сбер» и Raiffeisen жалуются на сбои. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.

Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств (как через мобильные приложения, так и личные кабинеты на сайтах банков).

24 февраля власти США ввели частичные санкции в отношении нескольких российских банков, включая ВТБ и «Сбер». Raiffeisen не попал в санкционный список. Некоторые банки (например, «Тинькофф») сообщили своим клиентам, что все сервисы работают в штатном режиме, проблем с операциями быть не должно.

Обновлено 14:20:
«Информация о сбое в работе Сбербанка является фейком. Сервис Downdetector показывает некорректные данные», — Сбербанк.


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