

Компания Tesla получила штраф от властей США за загрязнение окружающей среды. Об этом рассказали на зарубежном ресурсе Tech Crunch.



Согласно источнику, против компании Илона Маска завело дело «Агентство по охране окружающей среды США». Оказалось, что один из заводов Tesla по производству электромобилей в Калифорнии нарушил федеральный закон о чистом воздухе.



Речь идет о выбросах в воздух ядовитых загрязнителей воздуха, которые были допущены заводом с октября 2016 по сентябрь 2019 года. Tesla выпустила в атмосферу газы, образовавшиеся после «поверхностного покрытия автомобилей и легких грузовиков» — речь идет о покраске и лакировке кузовов авто. Сообщается, что предприятие использовало на производстве такие опасные вещества, как формальдегид, этилбензол, нафталин и ксилол. В непосредственной близости от фабрики находятся жилые зоны, поэтому данные вещества могут навредить здоровью людей.



Агентство постановило, что Tesla либо не разработала, либо не соблюдала «план по минимизации опасных выбросов при хранении и использовании материалов для покраски кузовов». В результате компания заплатит небольшой штраф в размере $275 тысяч, так как вред, нанесенный окружающей среде, был признан незначительным.



Стоит отметить, что именно этот завод во Фримонте уже неоднократно участвовал в скандалах, касающихся как нарушений технологии производства, так и острых социальных вопросов вроде расизма или сексуальных домогательств в коллективе.





