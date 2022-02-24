срочно установить новый модем с поддержкой LTE, иначе электрокары лишатся внушительного списка возможностей:

дистанционного управления климат-контролем, замками дверей и багажника, настройками зарядки аккумулятора

получения обновлений ситуации на дорогах — навигации, пробок и наличия/отсутствия зарядок Supercharger

cтриминг музыки на головном устройстве

удаленная поддержка на дороге от Tesla

доступ к обновлениям ПО.

Мобильные операторы США объявили о постепенном отключении сетей третьего поколения на территории страны. Об этом сообщает Electrek.У владельцев электрокаров Tesla возникла дилемма. Автомобили 2012-2015 годов выпуска оснащались 3G-модемами для бесперебойного доступа в интернет. Однако теперь американский мобильный оператор AT&T объявил, что с 22 февраля 2022 года прекращает работу в сетях 3G и поддержку этого стандарта. Следом за ним в течение года отключать 3G собираются и другие операторы США.В связи с этим Tesla разослала владельцам своих электрокаров письма с предупреждением. По словам компании, людям нужноЧтобы сохранить все эти функции, владельцы старых моделей Tesla должны записаться на обслуживание в ближайший авторизованный сервис, где их автомобилю заменят модем на более современный. Эта услуга обойдется водителям в $200 + налог штата.Стоит отметить, что владельцы Tesla всё еще могут использовать свой смартфон как точку доступа для электрокара, поэтому выбор у них всё-таки есть.Канадские операторы связи сообщают, что пока не собираются закрывать 3G-сети. Они проработают еще как минимум несколько лет.