Tesla с LTE


Мобильные операторы США объявили о постепенном отключении сетей третьего поколения на территории страны. Об этом сообщает Electrek.

У владельцев электрокаров Tesla возникла дилемма. Автомобили 2012-2015 годов выпуска оснащались 3G-модемами для бесперебойного доступа в интернет. Однако теперь американский мобильный оператор AT&T объявил, что с 22 февраля 2022 года прекращает работу в сетях 3G и поддержку этого стандарта. Следом за ним в течение года отключать 3G собираются и другие операторы США.

В связи с этим Tesla разослала владельцам своих электрокаров письма с предупреждением. По словам компании, людям нужно
  • срочно установить новый модем с поддержкой LTE, иначе электрокары лишатся внушительного списка возможностей:
  • дистанционного управления климат-контролем, замками дверей и багажника, настройками зарядки аккумулятора
  • получения обновлений ситуации на дорогах — навигации, пробок и наличия/отсутствия зарядок Supercharger
  • cтриминг музыки на головном устройстве
  • удаленная поддержка на дороге от Tesla
  • доступ к обновлениям ПО.
Чтобы сохранить все эти функции, владельцы старых моделей Tesla должны записаться на обслуживание в ближайший авторизованный сервис, где их автомобилю заменят модем на более современный. Эта услуга обойдется водителям в $200 + налог штата.

Стоит отметить, что владельцы Tesla всё еще могут использовать свой смартфон как точку доступа для электрокара, поэтому выбор у них всё-таки есть.

Канадские операторы связи сообщают, что пока не собираются закрывать 3G-сети. Они проработают еще как минимум несколько лет. 



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Источник:

Electrek.co Electrek.co

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