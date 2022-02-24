Мобильные операторы США объявили о постепенном отключении сетей третьего поколения на территории страны. Об этом сообщает Electrek.
У владельцев электрокаров Tesla возникла дилемма. Автомобили 2012-2015 годов выпуска оснащались 3G-модемами для бесперебойного доступа в интернет. Однако теперь американский мобильный оператор AT&T объявил, что с 22 февраля 2022 года прекращает работу в сетях 3G и поддержку этого стандарта. Следом за ним в течение года отключать 3G собираются и другие операторы США.
В связи с этим Tesla разослала владельцам своих электрокаров письма с предупреждением. По словам компании, людям нужно
- срочно установить новый модем с поддержкой LTE, иначе электрокары лишатся внушительного списка возможностей:
- дистанционного управления климат-контролем, замками дверей и багажника, настройками зарядки аккумулятора
- получения обновлений ситуации на дорогах — навигации, пробок и наличия/отсутствия зарядок Supercharger
- cтриминг музыки на головном устройстве
- удаленная поддержка на дороге от Tesla
- доступ к обновлениям ПО.
Стоит отметить, что владельцы Tesla всё еще могут использовать свой смартфон как точку доступа для электрокара, поэтому выбор у них всё-таки есть.
Канадские операторы связи сообщают, что пока не собираются закрывать 3G-сети. Они проработают еще как минимум несколько лет.
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