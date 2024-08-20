У Wildberries масштабный сбой по всей стране



Популярный маркетплейс Wildberries пострадал от большого сбоя системы, из-за которого пользователи не могли создать заказ. Сообщения об этом появляются в разных Telegram-каналах, а также от возмущенных клиентов.



Ошибка проявляется на этапе выбора ПВЗ во время оформления заказа. Система показывает, что все пункты поблизости перегружены, из-за чего они отображаются серым цветом и не выбираются для доставки. В реальности перегрузки нет, ПВЗ работают в штатном режиме, но клиенты этого просто не видят.











Возможно, сообщения о платной доставке товаров были связаны именно с этим багом. Команда WB сообщила, что ошибка устранена, но некоторые пользователи всё еще могут почувствовать проблемы при оформлении заказов, особенно в Москве. Возможно, сообщения о платной доставке товаров были связаны именно с этим багом. Команда WB сообщила, что ошибка устранена, но некоторые пользователи всё еще могут почувствовать проблемы при оформлении заказов, особенно в Москве.