





Начиная с 16-00 по московскому времени пользователи массово жалуются на сбой в сервисе «Яндекс.Музыка». При заходе на сайт пишется ошибка 404, мобильные приложения жалуются на отсутствие подключения к интернету.По данным DownDetector, больше всего жалоб идет из Москвы, Санкт-Петербурга, юга России и Белоруссии. Компания «Яндекс» пока никак не прокомментировала сбой, но скорее всего уже знает о нем и исправляет.