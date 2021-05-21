Начиная с 16-00 по московскому времени пользователи массово жалуются на сбой в сервисе «Яндекс.Музыка». При заходе на сайт пишется ошибка 404, мобильные приложения жалуются на отсутствие подключения к интернету.



По данным DownDetector, больше всего жалоб идет из Москвы, Санкт-Петербурга, юга России и Белоруссии. Компания «Яндекс» пока никак не прокомментировала сбой, но скорее всего уже знает о нем и исправляет.


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Источник:

Сбой у Яндекс.Музыки Сбой у Яндекс.Музыки

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