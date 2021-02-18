





С сервисами «Яндекса» возникли проблемы. Пользователи сообщают, что не работает «Яндекс.Такси» и Uber, а также некоторые другие приложения. При этом почта и поисковик работают без перебоев.Судя по данным на сайте DownDetector, жалоб на сбои «Яндекса» довольно много, в основном они поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.«Яндекс» пока никак не прокомментировал возникшие проблемы. Но наверняка компания в курсе, уже ищет причины неполадок, и скоро её сервисы возобновят работу.