«Среди особенностей платформы — продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят „вхолостую“ и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины», — прокомментировали преимущества своей платформы в «Яндекс.Такси».







«Яндекс.Такси» приобретёт часть активов компании «Везёт» — колл-центры и бизнес по заказу грузовых перевозок. Сделка оценивается в 178 миллионов долларов, часть средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.В результате сделки заказывать такси «Везёт» можно будет через приложение Яндекс.Go. В некоторых регионах «Яндекс» начнёт предлагать услуги по грузоперевозке и экспресс-доставке посылок. Водителям, сотрудничающим с «Везёт», будет предложено перейти на платформу «Яндекс.Про».Изначально «Яндекс.Такси» планировало поглотить «Везёт» целиком, но в июне 2020 года Федеральная антимонопольная служба отказала в одобрении этой сделки, иначе «Яндекс» занял бы монопольное положение на рынке такси с долей 70-80% в зависимости от региона.Новая сделка предполагает лишь частичное приобретение активов «Везёт», при этом компания «Везёт» продолжит свою деятельность по осуществлению пассажироперевозок независимо от «Яндекс.Такси». В группу «Везёт» входит несколько сервисов такси, работающих под разными брендами, в том числе сам «Везёт», а также Fasten, «Лидер» и «RedTaxi».