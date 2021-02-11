





В сервисе «Яндекс.Заправки» можно найти АЗС по маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку до полного бака. Всё это работает в новом дизайне приложения «Яндекс.Заправки» на Android и iOS, а позже появится в «Навигаторе» и «Яндекс.Картах».При построении маршрута приложение подсвечивает по правой стороне дороги АЗС с нужным типом топлива. Сервис выделит станцию с самым низким ценником и покажет, насколько отличаются цена на остальных. Благодаря этому легко заранее выбрать выгодный вариант и потом заехать туда заправиться, не сворачивая с намеченного пути.В сервисе также появилась заправка до полного бака. Для этого достаточно при выборе объёма топлива провести по ползунку вверх и нажать «Оплатить». По умолчанию полный бак — это 60 литров, как у большинства легковых автомобилей. Но если бак нестандартный, водитель сможет изменить количество литров в настройках. Это нужно сделать только один раз — приложение всё запомнит.