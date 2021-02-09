Издание VTimes обнаружило в опубликованной на сайте «Яндекса» документации упоминание ещё не существующего сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. Там указано, что он будет доступен на веб-страницах «Яндекса», а пользователи смогут сохранять в нём данные своих банковских карт и использовать их для оплаты товаров и услуг.
«Яндексу» принадлежал платёжный сервис «Яндекс.Деньги», но он был передан «Сбербанку» при разделении активов, когда компании завершили сотрудничество друг с другом, после чего переименован в «ЮMoney». «Сбербанку» также принадлежит запущенный в прошлом году сервис SberPay.
Для совершения оплаты в сервисах «Яндекса» пользователь может привязать к своему аккаунту банковские карты, а при наличии подписки «Плюс» за некоторые платежи производится начисление бонусных баллов, которые можно тратить там же.
Для запуска платёжного сервиса в России нет необходимости получать специальную лицензию, у «Яндекса» её нет. Представитель крупного банка в разговоре с VTimes отметил, что такой сервис нужен «Яндексу» скорее в маркетинговых целях, чтобы бороться за лояльность пользователя и узнаваемость брендов. Кроме того, он позволяет получать данные о транзакциях, анализировать их и использовать для увеличения эффективности бизнеса.
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