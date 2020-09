В онлайн-магазине Ubisoft началась акция, в рамках которой можно забрать многопользовательский шутер The Division для ПК бесплатно.Сюжет игры разворачивается в Нью-Йорке, который охватила чудовищная пандемия. Играть предстоит за одного из бойцов засекреченного подразделения. Вы окажетесь в открытом мире, который живет и развивается по своим законам. Чтобы выжить и выполнить свою задачу, предстоит исследовать город и оттачивать свои навыки. Совместно с другими агентами Спецотряда, ваша цель — восстановить общественный порядок, найти источник вируса и спасти Нью-Йорк.В мире Tom Clancy’s The Division на игровой процесс существенно влияют и время суток, и погодные условия. В Нью-Йорке орудует множество мелких банд, которые пользуются ситуацией ради личной выгоды. За каждым поворотом могут поджидать головорезы, готовые напасть на любого, кто не способен дать отпор. Кроме того, вы столкнетесь с так называемыми Чистильщиками, которые одеты в костюмы химзащиты и вооружены огнеметами. Чтобы избавить Нью-Йорк от вируса, они готовы спалить все что угодно.В обычном режиме стоимость игры составляет 1 249 рублей. Забрать её бесплатно можно до 8 сентября. Скачать Tom Clancy’s The Division можно из магазина Ubisoft Store по этой ссылке