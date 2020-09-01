Ровно 10 лет назад, 1 сентября 2010 года, в App Store появилась демо-версия игры Citadel. Она была создана студией Epic Games на Unreal Engine 3 и показала разработчикам и геймерам, что для iPhone можно создавать точно такие же игры, какие выходят для Xbox 360 и PlayStation 3.
На Android релиз Citadel состоялся лишь спустя два с половиной года, и за это время App Store превратился в полноценную игровую платформу.
Многие игры Epic Games (например, серия Infinity Blade) выпускались эксклюзивно для iOS и задействовали передовые возможности процессоров и видеочипов в iPhone и iPad. Студия также развивала движок Unreal, на котором сторонними разработчиками было создано огромное количество популярных игр. Можно без преувеличения сказать, что если бы не лояльность Epic Games к Apple и её платформам, в App Store никогда не появились бы игры такого уровня, как BioShock и PUBG Mobile, а также многочисленные порты с консолей. Да и игровой климат на Android наверняка был бы другим.
Спустя десять лет ситуация кардинально изменилась — на iOS и iPadOS больше нет ни одной игры Epic Games, аккаунт этой студии вообще заблокирован в App Store. Яблоком раздора стали те 30%, которые Apple берёт с каждой покупки в Fortnite — одной из самых популярных и прибыльных мобильных игр. Компании не смогли договориться о снижении отчислений, и теперь они будут решать взаимные претензии друг к другу в суде.
Российским депутатам для решения вопроса о комиссионных начислениях в App Store не потребуется мнение ни Apple, ни Epic Games, достаточно своего собственного представления. Они собираются принять закон, снижающий комиссию до 20%, а также обязать Apple (а заодно Google и владельцев других магазинов с контентом) перечислять деньги в фонд на поддержку российских айтишников. Кроме того, депутаты хотят законодательно закрепить для россиян право устанавливать на смартфоны сторонние магазины приложений — немыслимое условие для Apple даже в текущей ситуации.
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