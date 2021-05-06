





Голограммы не являются чем-то действительно фантастическим — простейшее псевдотрехмерное изображение можно получить путем сборки «домика» из четырех прозрачных пластинок и специальных роликов на YouTube. Разумеется, есть и более продвинутые технологии, которые требуют специальных 3D-экранов и они дают куда бльший эффект погружения.Однако у всех таких методов есть проблема: трехмерный эффект сохраняется лишь при узком угле обзора, и ни о каком физическом взаимодействии с голограммой речи не идет. Но еще в 2018 году исследователи из Университета Бригама Янга создали устройство под названием Optical Trap Display, которое использовало лазеры для генерирования свободно плавающих голографических изображений, которым не нужен экран. И эта же команда теперь демонстрирует новую технику, которая позволяет анимировать такие голограммы.В Optical Trap Display экраны заменены двумя лазерами: один из них невидимый и манипулирует крошечной непрозрачной частицей, плавающей в воздухе; второй видимый и освещает частицу разными цветами, когда она движется по заранее заданному пути, создавая то, что кажется двигающимся изображением для наблюдателя. В отличие от ограниченного угла обзора традиционных голограмм, наблюдатель может видеть эти свободно плавающие 3D-изображения под любым углом, поскольку такие голограммы фактически рисуются в трехмерном пространстве.Три года совершенствования технологии позволили сделать ее анимированной: в ролике исследователи показывают корабли из Star Trek, участвующие в битве с имитированными взрывами фотонных торпед, которые выглядят как векторные анимации прямо из фильма «Трон», и даже демонстрируют миниатюрные версии Оби-Вана и Дарта Вейдера, сошедшихся в дуэли на световых мечах, сделанных из настоящих лазеров.Более того, исследователи даже придумали способ отслеживать движения реального объекта и заставлять свободно парящие голограммы взаимодействовать с ним: в видео можно наблюдать, как анимированная фигурка персонажа «идет» по человеческому пальцу. Используя оптические приемы, такие как игра с перспективой и параллаксными движениями, можно показать голограммы намного больше, чем они есть на самом деле, что открывает возможности использования такой технологии для создания дополненной реальности.