Учителя и репетиторы напряглись: появилась нейросеть, которая должна заменить их

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компания OpenAI представила нейросеть ChatGPT Edu, которая предназначена для обучения. В её основе лежит запущенная недавно языковая модель GPT-4o.Целевой аудиторией ChatGPT Edu являются ученики, студенты и прочие обучающиеся, а также те, кто их учит — учителя, преподаватели, репетиторы и т. д. Эта нейросеть настроена таким образом, чтобы пользователь мог работать с обучающей информацией по различным предметам и анализом данных.ChatGPT Edu может заменить обучающимся учителей — нейросеть составляет план обучения, собирает материалы, а также помогает с написанием дипломных работ и заявок на гранты. Учителя тоже могут использовать её — для разработки плана и проверки домашних заданий. ChatGPT Edu также может использоваться научными работниками для усовершенствования их исследовательских работ и поиска недочётов в них.OpenAI предоставляет учебным заведениям бесплатный доступ к ChatGPT Edu по заявке . Нейросеть поддерживает 50 языков, в том числе русский, но, как и обычный ChatGPT, не работает в России из-за региональных ограничений.