Apple Vision Pro треснула во время зарядки. Менять гарнитуру в компании не торопятся

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Пользователи Reddit пожаловались на странный дефект пространственного компьютера. Устройство поставили заряжаться на ночь, а утром обнаружили ровный скол в центре дисплея.Согласно снимкам загруженным на форуме, трещина проходит от места изгиба в нижней части дисплея до центра. Как сообщают пострадавшие, гарнитура не ронялась и не подвергалась резким перепадам температур.На данный момент сообщения о дефекте вызывают сомнения у экспертов. Из 200 тыс проданных устройств, всего три поста с подобной проблемой, при это два из них отличаются лишь заголовком. Третий опубликован с интервалом примерно в полтора суток с похожим снимком, но с другого ракурса. Не исключено, что так пользователи (или пользователь), стараются раздуть «сенсацию» и набрать аудитории под постом.Тем не менее владельцы устройств уже обратились в сервисный центр Apple, где им предложили ремонт за $300.