Apple Vision Pro треснула во время зарядки. Менять гарнитуру в компании не торопятся

Артем
Пользователи Reddit пожаловались на странный дефект пространственного компьютера. Устройство поставили заряжаться на ночь, а утром обнаружили ровный скол в центре дисплея. 

Согласно снимкам загруженным на форуме, трещина проходит от места изгиба в нижней части дисплея до центра. Как сообщают пострадавшие, гарнитура не ронялась и не подвергалась резким перепадам температур. 

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На данный момент сообщения о дефекте вызывают сомнения у экспертов. Из 200 тыс проданных устройств, всего три поста с подобной проблемой, при это два из них отличаются лишь заголовком. Третий опубликован с интервалом примерно в полтора суток с похожим снимком, но с другого ракурса. Не исключено, что так пользователи (или пользователь), стараются раздуть «сенсацию» и набрать аудитории под постом.

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Тем не менее владельцы устройств уже обратились в сервисный центр Apple, где им предложили ремонт за $300.
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Источник:
Apple insider
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Комментарии

+4457
Gabriel
Признать проблему это означает взять на себя расходы за все последующие обращения. А пока обращения не влияют на уровень продаж, то и смысла что-то признавать нет.
Это так не только у Эппл , а у всех американских компаний.
Сегодня в 17:47
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