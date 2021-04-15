Сейчас гибкими смартфонами удивить уже трудно: тот же Samsung Galaxy Fold успел выйти в паре версий, а за ним последовали и другие компании. Однако компания TCL смогла продемонстрировать, что сгибаемость — это только начало. 

Компания представила Fold 'n Roll — нет, это не два разных смартфона, это одно устройство с двумя разными способами увеличения дисплея. На данный момент это прототип: первое устройство TCL с гибким экраном появится в конце этого года (и, вероятно, будет устроено проще).

В максимально сложенном виде Fold 'n Roll — смартфон с диагональю 6,87'', который можно разложить до 8,85'' (что сделает его самым большим планшетофоном). А дальше его можно раздвинуть до 10 дюймов, превратив в полноценный планшет.


Такой необычный OLED-дисплей смогла сделать китайская компания CSOT, которая сейчас совместно с TCL пытается решить проблему его защиты: на данный момент он пластиковый. В том числе поэтому TCL предупреждает, что пройдет некоторое время, прежде чем устройства 3-в-1, такие как Fold 'n Roll, появятся в магазинах.


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TCL unveils the Fold 'n Roll concept device TCL unveils the Fold 'n Roll concept device

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