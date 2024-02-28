Удобнейший виджет для рабочего стола стал еще лучше в iOS 17.4

Фото: iDB



Компания Apple прокачала свой виджет часов в iOS 17.4. Об этом сообщает iDB.



Ранее в iOS можно было выбрать только два вида часов: либо стрелочные в плитке 1х1, либо мировые часы на единой плитке 2х2 / 4х1. Начиная с iOS 17.2 пользователям стали доступны цифровые часы 1х1, а теперь их функциональность расширена.





Добавьте виджет на рабочий стол

Удерживайте его пальцем

Выберите «Изменить виджет»

Выберите нужную локацию

Сохраните изменения.

Согласно источнику, в iOS 17.4 Beta вы можете добавить несколько цифровых часов на рабочий стол, выбрав геолокацию для каждого виджета отдельно. До сих пор эта плитка показывала только время в текущей локации, а теперь мы получили еще одну вариацию мировых часов — только не в единой плитке, а в раздельных.Чтобы настроить цифровые часы на отображение времени в другом городе или стране:Готово! При необходимости можно добавить неограниченное количество часов; в каждом виджете будет отображаться сокращенное название соответствующего города. То же самое теперь можно сделать на локскрине: виджет для него тоже обновился.