Удобнейший виджет для рабочего стола стал еще лучше в iOS 17.4

Олег

iOS 17.4

Фото: iDB 

Компания Apple прокачала свой виджет часов в iOS 17.4. Об этом сообщает iDB.

Ранее в iOS можно было выбрать только два вида часов: либо стрелочные в плитке 1х1, либо мировые часы на единой плитке 2х2 / 4х1. Начиная с iOS 17.2 пользователям стали доступны цифровые часы 1х1, а теперь их функциональность расширена.

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Согласно источнику, в iOS 17.4 Beta вы можете добавить несколько цифровых часов на рабочий стол, выбрав геолокацию для каждого виджета отдельно. До сих пор эта плитка показывала только время в текущей локации, а теперь мы получили еще одну вариацию мировых часов — только не в единой плитке, а в раздельных.

Чтобы настроить цифровые часы на отображение времени в другом городе или стране:
  • Добавьте виджет на рабочий стол
  • Удерживайте его пальцем
  • Выберите «Изменить виджет»
  • Выберите нужную локацию
  • Сохраните изменения.
iOS 17.4
Фото: iDB 

Готово! При необходимости можно добавить неограниченное количество часов; в каждом виджете будет отображаться сокращенное название соответствующего города. То же самое теперь можно сделать на локскрине: виджет для него тоже обновился. 

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Источник:
iDB
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Комментарии

kardigan
+3581
kardigan
Это конечно интересно, но вот кому это нужно то?
Сегодня в 10:08
#
tellurian
+1909
tellurian kardigan
Кто часто путешествует или меняет города/страны и ему нужно видеть время
час назад в 13:57
#
Hello!
+664
Hello!
У меня виджеты только в боковой шторке. Для меня, на главном экране, не очень гармонично выглядят они, по отношению ко всей системе.
Сегодня в 10:15
#
–654
Stylus
как были бесполезной фигнёй, так и остались.
2 часа назад в 12:46
#