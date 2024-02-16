Все версии iOS 17 попали под запрет, кроме одной

Олег

iOS 17.3.1

Фото: MacRumors 

Компания Apple закрыла возможность установки iOS 17.3. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, для сборки с номером iOS 17.3 больше не выдается сертификат на сервере Apple. Это значит, что установить её, обновиться или откатиться больше не получится. Единственной доступной и открытой к установке версией осталась iOS 17.3.1. Если она чем-то вас не устраивает, то придется ждать релиза iOS 17.4.

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Обычно Apple запрещает установку старых версий iOS спустя 1-2 недели после выхода более свежих. Отчасти это сделано для борьбы с уязвимостями (в частности — джейлбрейком). Некоторые считают, что таким образом компания контролирует своих пользователей, не давая им возможности выбрать версию iOS самостоятельно.

Напомним, что iOS 17.4 станет историческим обновлением: в нем для жителей стран Евросоюза откроется доступ к NFC на iPhone, появится возможность устанавливать приложения в обход App Store и оплачивать их через сторонние сервисы. 

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Источник:
MacRumors
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