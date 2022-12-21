Мобильные операторы

Уход Nokia и Ericsson подорвёт качество связи

Александр


По данным Reuters, с начала следующего года сотовая связь и мобильный интернет в России начнут работать хуже, чем раньше. Это связано с уходом с российского рынка компаний Nokia (Финляндия) и Ericsson (Швеция), которые занимались поставками телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

Nokia и Ericsson объявили об уходе из России ещё несколько месяцев назад, но контракты с этими компаниями действуют до конца 2022 года. На их оборудовании построено примерно 50% базовых станций в России.

Ещё один телеком-гигант, китайская компания Huawei, продолжает выпускать обновления ПО и проводить техническое обслуживание установленного в России оборудования, но ещё весной прекратила поставку новых устройств, а в этом месяце закрыла в РФ подразделение корпоративных продаж.

Эксперты в области телекоммуникаций полагают, что в первую очередь сотовая связь в сельской местности и отдалённых регионах. Если операторы не найдут новых поставщиков оборудования и ПО, качество связи снизится, а зоны покрытия сократятся до уровня, который был в конце 90-х. По ожиданиям Минцифры, переход на использование телеком-оборудования российской разработки займёт 2-3 года. В Госкомиссии по радиочастотам более пессимистичный прогноз, там считают, что разработать и начать производить это оборудование получится только к 2025–2028 году.
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Комментарии

tellurian
+4831
tellurian
Думаю найдут пути поддержки.
12 минут назад
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