Умная видеоконференция в ноутбуках HUAWEI

Не просто «вебка»

Связь без посторонних

Итог

Удаленная работа стала привычным ритмом жизни для многих людей. Вопросы решаются в мессенджерах, а документы отправляются по электронной почте. Однако иногда важные моменты необходимо обсудить «вживую». Тут на помощь приходит видеосвязь — незаменимая часть рабочего процесса. Инженеры HUAWEI пошли дальше и изменили привычный взгляд на функцию, благодаря возможностям умной видеоконференции.Камеры лэптопов HUAWEI MateBook выдают достойную картинку без настроек и представляют ряд дополнительных возможностей. Одной из них является «Виртуальный фон». Она заменяет реальную обстановку на предустановленное изображений или позволит выбрать своё. Зачем это нужно? Представьте, что через 5 минут вам предстоит важный рабочий разговор, а вы находитесь в людном месте или не успели прибраться в квартире. Всего пара кликов и никто не догадается где вы, а уборку можно оставить на потом.У «вебки» есть и другие и полезные функции. Режим «Следящей камеры» фиксирует лицо пользователя в середине кадра. Если вы перемещаетесь из стороны в сторону, изображение будет плавно передвигаться вместе с вами, позволяя оставаться в центре внимания. Однако стоит помнить, что одновременно эти функции не работают и придется выбрать что-то одно.Также важную роль во время трансляции играет естественность. Она способна расположить к себе собеседника, а вы почувствуете себя более уверенно в сложной ситуации. В этом поможет функция «Зрительный контакт». ИИ выстраивает линию обзора, позволяя смотреть собеседнику в глаза, даже если ваш взгляд не направлен точно на камеру.Все вышеперечисленные настройки включаются в пару кликов и могут меняться в процессе ведения переговоров. Достаточно заглянуть в «Панель управления HUAWEI» в правом нижнем углу и выставить нужные галочки в пункте «Камера с ИИ».Не всегда выдается возможность работать вдали от городской суеты. Шумный офис, оживленное кафе или просто работа домашней бытовой техники может помешать собеседнику вести спокойный разговор. Улучшить качество связи поможет искусственный интеллект.Самым надежным способом является возможность повышения качества речи. В этом режиме посторонние звуки и фоновые шумы глушатся, а голос собеседника усиливается и становится отчетливее. Звук можно сравнить с использованием дорогих Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Однако у этой функции есть определенные условия — придется использовать проводную гарнитуру.Впрочем, можно обойтись и без проводов. Если совместить функции «Достоверный звук» и «Фильтрация шумов» в связке с TWS-наушниками на выходе мы получаем достойное качество звука. Собеседника будет отчётливо слышно, даже если его в жизни значительно тише вашего, а громкий гул за окном не помешает вашей беседе.Установки звука также меняются в пункте «Обработка звука с ИИ» в панели управления.Умная конференция HUAWEI — это достойное решение как для проведения видеосвязи с бизнес-партнерами, так и для личного общения на расстоянии. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяет сохранять приватность, где бы вы не были. А благодаря усилиям инженеров в работе с качеством звука, определенно заслуживает похвалы.