Обзор HUAWEI FreeBuds 5: вкладыши с космическим дизайном

Комплектация с сюрпризом

Футуристический дизайн

Созданы для движения

Удобное управление и дополнительные возможности

Чистый звук для истинных меломанов

С музыкой круглые сутки

Стоит брать?

Есть мнение, что наушники-вкладыши неудобны, уступают в звуке привычным затычкам, а их «шумодав» добавляется только для галочки. С FreeBuds 5 всё иначе. Детализированный звук в формате lossless и удобная эргономика меняют стереотипы непривычного форм-фактора. Также инженеры из HUAWEI уделили особое внимание внешнему виду — продуманная конструкция в футуристическом дизайне дарят совершенно новый опыт в использовании. Рассмотрим, чем ещё наушники способны удивить.HUAWEI FreeBuds 5 поставляются в привычной белой коробочке с изображением наушников и золотистым логотипом бренда. Под крышкой нас встречает овальный кейс, ниже аккуратно упакованы документация и кабель USB-C. Также есть непримечательный вкладыш, который легко пропустить, откинув при распаковке в сторону. Его положили не просто так — внутри две пары силиконовых накладок, для более прочной посадки. Мелочь, но приятно.Мы протестировали модель цвета «мерцающий серебристый». Также существуют расцветки «керамический белый» и «оранжевый коралл», которые не уступают герою обзора по красоте. Однако серебро, по моему мнению, смотрится наиболее свежо и подчеркивает футуризм, которому уделили внимание создатели. Благодаря матовой поверхности футляр не собирает отпечатки пальцев и даже без чехла остается как новенький.Кейс овальный и напоминает инопланетное яйцо. Его конструкция симметрична — линия откидной крышки расположена ровно по центру. Открывается легко одной рукой, а при захлопывании издает приятный щелчок. Футляр не выпирает и не впивается острыми углами в кармане в отличие от некоторых прямоугольных моделей.На верхней половине нанесено название бренда, на нижней — аккуратный зеленый светодиод, который загорается при открытии. Круглая кнопка сопряжения с Bluetooth находится справой стороны. В прочем в большинстве случаев она не нужна — девайс коннектится автоматически. В связке с устройствами HUAWEI, на экране смартфона или ноутбука появится информация о заряде кейса и каждого наушника.Внутри кейса наушники располагаются вертикально и надежно крепятся на магнитах. Несмотря на глянцевое покрытие, достаются они очень легко за счет продуманной конструкции, которая идеально ложится под большой и указательный палец. Вдохновляясь формами капли принца Руперта — украшение из закаленного стекла, привезенное в Англию в середине XVII века, инженеры придали наушникам не только уникальный стиль, но и надежную посадку.Вопреки мнению о ненадежности форм-фактора, вкладыши сидят как влитые, и не выпадают. Я брал FreeBuds 5 на пробежку, прыгал со скакалкой, и усиленно старался добиться, чтобы наушники выпали из ушей, но безуспешно — стресстест на встряску пройден идеально.Наушники практически невесомые, каждый весит 5,4 гр, а вместе с кейсом около 50 гр. Даже во время длительных прогулок они не вызывают дискомфорта. Более того я часто забывал, что в ушах вообще что-то есть и вспоминал, только в моменты переключения треков или регулировки громкости. Да, это тоже можно делать, не доставая смартфон.Одно из дополнительных преимуществ — управление громкостью. Чаще всего с моделями других производителей приходится лезть в карман, чтобы прибавить или убавить звук. С FreeBuds 5 все просто и удобно. Достаточно провести пальцем вверх по ножке и трек зазвучит громче, вниз — звук станет тише.Музыка не остановится если случайно задеть поверхность наушника, благодаря системе защиты от ложных касаний. Двойной тап отвечает за паузу, воспроизведение или принятие входящего звонка. Удержание управляет шумоподавлением, а при разговоре повесит трубку.FreeBuds 5 ставят музыку на паузу при извлечении одного из наушников — удобная возможность, которая есть у многих современных моделей. А вот подключение сразу к двум гаджетам могут похвастаться не все производители. Наушники сопрягаются одновременно со смартфоном и ноутбуку.Звук воспроизводится в зависимости от активного источника и переключается на приоритетный. Например, вы смотрите видео на YouTube и вам звонят коллеги или друзья — FreeBuds 5 перейдут в режим разговора, а ролик автоматически ставится на паузу. После завершения разговора просмотр возобновляется.Также наушники работают в моно режиме — по отдельности. Это экономит заряд аккумулятора и пригодится тем, кто часто пользуется устройством, как разговорной гарнитурой, например, во время вождения автомобиля. Включать ничего не надо — достаточно вытащить нужный наушник из кейса.Несмотря на интуитивное управление, в HUAWEI AI Life есть подробная инструкцию по жестам. Приложение доступно для Android и iOS, а в смартфонах бренда установлено из коробки. Там же назначается действие некоторых функций на свой вкус. Опция поиска найдет потерявшийся неподалеку наушник, а в отдельных вкладках обновляется прошивка и самое главное — настраивается звучание.И это главная особенность FreeBuds 5. Благодаря 11-мм динамичным драйверам и аудиофильским кодекам (L2HC и LDAC), наушники выдают кристально чистый звук в формате lossless. Широкая сцена и детализированное звучание раскроет уже знакомые треки с совершенно новой стороны. Чтобы услышать это не обязательно обладать чутким музыкальным слухом, достаточно один раз попробовать. Электронная музыка, классические произведения или прогрессивный рок — каждая нота занимает свое место в пространстве вокруг вас.Несмотря на полуоткрытый тип вкладышей на скудность баса жаловаться не приходится. Он умеренный, глубокий и не смешивает в кашу остальные частоты. Средние и высокие — равномерны и не выпирают из общей картины. Я перепробовал массу жанров с разным вокалом в поисках сибилянтов (это когда «С-с-с» врезаются в ухо), но FreeBuds 5 мягко подают композиции любого уровня. Впрочем, если звук хочется откорректировать под свои предпочтения, в приложении есть встроенные пресеты и гибкая настройка эквалайзера.Зачастую при включенном шумодаве звук композиций искажается, но не в случае с FreeBuds 5. Они получили три микрофона, которые достойно изолируют посторонние звуки без ущерба музыке. В квартире шуршание вентилятора или гул холодильника пропадают, а поездка в транспорте становится в разы комфортнее и не перебивает треки при должном уровне громкости. Конечно, режим ANC снижает автономность, однако солидного запаса аккумулятора, хватит даже если глушить шумы постоянно.И даже больше. Общее время прослушивания с учетом кейса составляет 30 часов в стандартном режиме и 20 часов со включенным ANC. С шумоподавлением наушники работают 3,5 часа, без него время увеличивается до 5 часов. Даже если заряд иссяк, всего 5 минут в кейсе и наушники готовы звучать ещё 2 часа, до отметки 100% достаточно подождать 20 минут. FreeBuds 5 поддерживают быструю зарядку по USB-C, которая зарядит футляр полностью всего за 40 минут.Однозначно да. HUAWEI FreeBuds 5 действительно способны удивить даже скептически настроенных к вкладышам пользователей. Благодаря нетипичному дизайну, богатству звука и надежной посадке, с наушниками не хочется расставаться ни на минуту. Но, пожалуй, самый весомый плюс — универсальность. Спортивные тренировки или прогулка по парку, отдых дома или рабочая обстановка — устройство хорошо показало себя при любом сценарии использования. А еще прибавьте ко всему этому достойный запас автономности и быструю зарядку.