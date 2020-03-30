Мэр Москвы Сергей Собянин с 30 марта ограничил передвижение жителей Москвы и Московской области из-за ситуации с коронавирусом. Им разрешается только ездить на работу, выходить за продуктами питания в магазины или в аптеки за медикаментами неподалёку от жилища, выгуливать собак не далее чем в 100 метрах от своего дома, выносить мусор и обращаться за неотложной медицинской помощью. При этом они должны должны придерживаться дистанции 1,5 м друг от друга.
За нарушение этих правил будут штрафовать, а контролировать передвижение граждан собираются с помощью новой системы пропусков на основе QR-кода. Власти не раскрывают подробности об этих пропусках, информацией со ссылкой на источники в штабе по борьбе с коронавирусом поделилась «Медуза».
Перед выходом из дома москвич должен будет зарегистрироваться на сайте мэра, указав фактический адрес своего проживания и место работы, после чего ему будет выдан уникальный QR-код, в котором в зашифрованном виде указаны эти сведения. Этот код нужно распечатать или носить на смартфоне для того, чтобы показывать проверяющим.
QR-код будет необходимо предъявлять полицейским по их просьбе и при посещении различных мест, чтобы можно было установить целесообразность нахождения человека вне дома. Медики и некоторые другие категории работников получат спецпропуска, дающие возможность перемещаться по городу без ограничений. В них будет указан только адрес проживания человека без привязки к конкретному адресу работы.
Въезд в Москву и выезд из неё не закрыты.
Большая часть торговых точек и учреждений в Москве закрыта. Остались работать лишь аптеки, медицинские учреждения, магазины, торгующие продуктами питания и другими товарами первой необходимости, а также салоны сотовой связи и службы доставки.
Введение QR-пропусков связано с высоким риском распространения коронавируса. По состоянию на утро 30 марта в России 1534 заразившихся (из них более 1000 в Москве), 10 человек умерли, 64 выздоровели. Больше всего заражений в США — более 143 тысяч случаев.
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