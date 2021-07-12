На аукционе Heritage ушел с молотка картридж Super Mario за 1,56 миллиона долларов. Об этом сообщает ресурс Hypebeast со ссылкой на официальные источники аукционного дома.
Проданный экземпляр представлял собой оригинальный картридж Super Mario 1995 года, предназначенный для игровой приставки Nintendo 64. Особенную ценность лоту придавало то, что он был запечатан — то есть, ни разу не использовался по назначению. Его состояние оценили на 9,8 из 10, что характеризуется «Как новое». Имя покупателя не разглашается, но организаторы аукциона называют его «огромным фанатом видеоигр».
Картридж Super Mario за $1,56 млн (по текущему курсу — около 117 млн рублей) стал семым дорогим предметом коллекционирования в истории видеоигр. Он вдвое обошел по стоимости оригинальную копию игры The Legend of Zelda, которая ранее была продана за $870 тысяч (около 65 млн рублей).
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