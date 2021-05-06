





В ноябре прошлого года Google объявила, что с 1 июня компания больше не будет бесплатно хранить «высококачественные» фотографии в Google Фото: они будут вместе с другими файлами делить 15 ГБ бесплатного хранилища. При этом компания предложила подписку Google One, которая позволяет расширить хранилище от 100 до 2 ТБ — разумеется, за деньги, от 139 до 699 рублей в месяц.Однако тут есть лазейка, которой имеет смысл воспользоваться: дело в том, что все загруженные материалы до 1 июня в высоком качестве так и останутся в безлимите, каким бы ни был их суммарный вес. Ограничение коснется только тех фотографий, которые будут загружены в Google Фото позже этой даты. Поэтому, пока есть время, имеет смысл выгрузить свою медиатеку в этот сервис бесплатно — как минимум это позволит в будущем сэкономить на подписке.Также стоит отметить, что ограничение не касается владельцев фирменных смартфонов Google, а именно Pixel 2 и новее — их владельцы все также смогут загружать в Фото неограниченное количество фотографий в высоком качестве.