Установите iOS 17.4.1 как можно скорее, и вот почему

Олег

iOS 17.4.1


Компания Apple раскрыла подробности изменений в iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1 на своем сайте. Судя по этой информации, с обновлением своих девайсов не стоит затягивать.

Согласно источнику, инженеры компании закрыли две серьезнейшие уязвимости в свежей версии iOS 17. Одна из них притаилась в компоненте CoreMedia и позволяла хакеру во время обработки изображения запустить исполнение произвольного кода (то есть любого, какой ему нужен) без ведома владельца гаджета. Дыра получила номер CVE-2024-1580.

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Вторая уязвимость присутствовала в движке WebRTC. Суть её аналогична первой проблеме — слабое место в процессе обработки медиа.

Та же самая уязвимость исправлена в macOS 14.4.1 и visionOS 1.1.1. Обновиться рекомендуется как можно скорее. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3543
kardigan
И каждый раз одно и тоже!
Сегодня в 12:31
#
samOsebe
+512
samOsebe
а время работы на уровень, хотя бы как в 16 версии, сделали? или потеря пары часов работы, ради мифических уязвимостей, прям так нужна?
Сегодня в 14:06
#
+908
Paspartu samOsebe
А как вы замечаете разницу в работе аккумулятора?
2 часа назад в 18:34
#
tellurian
+1232
tellurian Paspartu
В целом сценарий использования в какие дня одинаковый. Я легко могу понять больше или меньше работает.
2 часа назад в 19:06
#
samOsebe
+512
samOsebe Paspartu
очень просто: при использовании аппарата и наблюдении за акб при одинаковых сценариях использования.
17 минут назад
#