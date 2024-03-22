Стоит ли обновляться на iOS 17.4.1 в России

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Прошлой ночью Apple начала очередного минорного обновления iOS 17.4.1 с исправлением мелких багов. Мы уже успели установить прошивку и протестировать самое важное — работу российских банковских приложений и пополнение баланса Apple ID.Наш главный редактор Георгий Лямин лично проверил, что приложения Тинькофф и Сбер продолжают стабильно работать. Разумеется, пополнение баланса Apple ID через МТС и билайн также работает без проблем.Как видите, никаких проблем с важными приложениями не наблюдается, а iPhone ещё не окирпичились. Если вы ещё не обновились — можете смело это сделать сейчас.