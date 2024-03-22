Стоит ли обновляться на iOS 17.4.1 в России

Фархад
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Прошлой ночью Apple начала очередного минорного обновления iOS 17.4.1 с исправлением мелких багов. Мы уже успели установить прошивку и протестировать самое важное — работу российских банковских приложений и пополнение баланса Apple ID.

Наш главный редактор Георгий Лямин лично проверил, что приложения Тинькофф и Сбер продолжают стабильно работать. Разумеется, пополнение баланса Apple ID через МТС и билайн также работает без проблем.



Как видите, никаких проблем с важными приложениями не наблюдается, а iPhone ещё не окирпичились. Если вы ещё не обновились — можете смело это сделать сейчас.

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Источник:
Лямин
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Комментарии

+10
DJBos
Интернет и связь стала лучше работать на iPhone 14
Сегодня в 10:29
#
banditos
+135
banditos DJBos
Это вопрос или утверждение!?
Сегодня в 10:46
#
Mers
+5068
Mers DJBos
Мне кажется wi-fi стал лучше брать, на большее расстояние. Раньше под домом в машине не брал, а утром сидел, грел и добивать начал.
Сегодня в 11:21
#
Евгений Басевич
0
Евгений Басевич DJBos
У меня Экран немного больше стал. Также камера стала видеть лучше и оптический зум увеличился. Не много правда, но и обновление же минорное.
час назад в 13:39
#