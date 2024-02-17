В Android 15 появятся две очень приятные настройки. Владельцы iPhone обзавидуются!



Фото: 9to5Google





Компания Google выпустила первую бета-версию Android 15 для разработчиков. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, первые желающие уже могут установить Android 15 Developer Preview 1 на свои смартфоны — сейчас ожидаемо поддерживаются лишь модели Pixel, причем лишь с шестого поколения и новее. Некоторые нововведения уже попали в сеть и они неплохи — в «конкурирующем лагере» iOS нет ничего подобного.







В Android 15 регулировка яркости дисплея будет сопровождаться виброотдачей. Такой фичей обзаведется ползунок яркости, расположенный в верхней «шторке», то есть в быстрых настройках. Виброотдача во время перемещения регулятора будет напоминать движение физического тумблера с фиксаторами положения.



Другая гениальная настройка Android 15 — ступенчатое снижение громкости пушей. У каждого есть друг, который пишет по одному слову в каждом сообщении, и получение по десятку уведомлений подряд может очень раздражать. Теперь эта проблема решена: с новой опцией каждое следующее уведомление от одного и того же приложения будет приходить тише предыдущего, так что звуки будут затихать по нисходящей.



Скорее всего, в ближайшее время в Android 15 найдутся и другие полезные нововведения.