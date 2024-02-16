На Android приходит гениальная фича, которую захочет себе буквально каждый



Компания Google собирается отдать в широкий доступ свою фирменную функцию для обхода голосовых ботов. Об этом пишет Engadget.



Согласно источнику, ранее опция была добавлена на смартфоны Google Pixel и называлась Hold for Me. Её можно было включить при звонке в службы поддержки различных компаний, банков и сотовых операторов — везде, где звонящего приветствует бот, а не человек. Фича удерживала вызов и присылала оповещение, когда к трубке подходил оператор. Теперь что-то подобное появится в приложении Google для всех смартфонов и планшетов.







Новая настройка будет называться «Поговорить с живым оператором». Она сможет сама позвонить в компанию от вашего имени, после чего без посторонней помощи перемещаться по пунктам голосового меню, вызвать оператора, подождать его и оповестить владельца, когда тот ответит. По сути, Google создала телефонного бота, который обходит других телефонных ботов.



Сейчас опция обнаружена в ранней бета-версии для США, и через время станет доступна на всех Android-девайсах независимо от бренда.