Компания Apple расширила возможности своей рекламной платформы Apple Search Ads. В скором времени разработчики из России могут продвигать свои приложения в App Store.
Для российских пользователей это означает, что при поисковом запросе в App Store они будут видеть в том числе приложения, владельцы которых заказали у Apple продвижение по каким-либо ключевым словам.
Изменения в условиях пользования рекламной платформой Apple Search Ads вступают в силу с 4 мая 2020 года. Начиная с этой даты разработчики смогут продвигать свои проекты в App Store, а пользователи iPhone и iPad будут видеть в этом магазине рекламу российских приложений.
Продвигаемые через Apple Search Ads приложения будут отображаться в верхней части поисковой выдачи. Они выделены голубым фоном и пометкой "Ad". Точно так же Apple рекламирует своим приложения, когда пользователи ищут в App Store какой-нибудь популярный сервис.
Платформа Apple Search Ads работает более чем в пятидесяти странах. По данным Apple, 70% посетителей App Store находят приложения через поиск, а 65% установок приложений производится сразу после поиска в App Store.
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