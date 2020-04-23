Согласно недавнему отчету Boomberg, компания Apple планирует начать продажу компьютеров Mac с процессорами собственной разработки уже в следующем году. Купертиновцы работают над тремя чипами, один из них — A14 дебютирует в iPhone следующего поколения.



Сообщается, что процессор для серии iPhone 12 будет намного быстрее, чем чипы актуального модельного ряда флагманских устройств Apple. Помимо этого, в отчете содержится информация о том, что производитель планирует выпустить «хотя бы один Mac на своем собственном процессоре в следующем году», который фигурирует под кодовым названием Kalamata.



Также утверждается, что изготовлением чипов для Apple займется TSMC и они будут использовать 5-нм архитектуру, как в случае с процессорами для iPhone и iPad следующего поколения.





«Apple разрабатывает довольно широкий модельный ряд собственных процессоров для того, чтобы разграничить производительность своих устройств и снизить зависимость от поставщиков. Помимо этого, использование чипов с единой технологией для Mac, iPhone и iPad упростит для компании объединение экосистемы приложений», — Bloomberg.



В отчете говорится, что первые процессоры Mac получат восемь высокопроизводительных ядер с кодовым названием Firestorm, из них четыре ядра будут энергоэффективными (кодовое имя Icestorm). Также сообщается, что Apple занимается разработкой 12-ядерных чипов. Эти процессоры будут основаны на базе Arm, как указывалось ранее в предыдущих отчетах. Первым компьютером с чипом собственной разработки, скорее всего, станет MacBook.



Bloomberg также сообщает, что Apple планирует отказаться от 5G-модемов Intel в своих смартфонах, перейдя сначала на модели Qualcomm в своих смартфонах следующего поколения, которые будут представлены в этом году.





