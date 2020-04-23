Apple и Samsung объединили усилия для запуска сервиса Apple Music на «умных» телевизорах южнокорейского производителя. Приложение выходит уже сегодня и его можно будет установить на любой Smart TV от Samsung 2018 года и более поздние модели.
Большинство последних моделей телевизоров со Smart TV от Samsung поставляются с предустановленным приложением сервиса Apple TV+. Оно по функциональности аналогично приложению для яблочной приставки, помимо потокового сервиса, оно также предоставляет доступ к покупке и аренде фильмов и шоу.
60 million songs and thousands of playlists on your TV. Apple Music is now on Samsung Smart TV for the first time.#SamsungTV pic.twitter.com/2Rg31BuLLk— Samsung TV (@SamsungTV) April 23, 2020
Большинство последних моделей телевизоров со Smart TV от Samsung поставляются с предустановленным приложением сервиса Apple TV+. Оно по функциональности аналогично приложению для яблочной приставки, помимо потокового сервиса, оно также предоставляет доступ к покупке и аренде фильмов и шоу.
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