Apple Music

Apple и Samsung объединили усилия для запуска сервиса Apple Music на «умных» телевизорах южнокорейского производителя. Приложение выходит уже сегодня и его можно будет установить на любой Smart TV от Samsung 2018 года и более поздние модели.

Большинство последних моделей телевизоров со Smart TV от Samsung поставляются с предустановленным приложением сервиса Apple TV+. Оно по функциональности аналогично приложению для яблочной приставки, помимо потокового сервиса, оно также предоставляет доступ к покупке и аренде фильмов и шоу.



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