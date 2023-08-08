В Apple Music появился плейлист, который вам точно понравится

Фархад
Music

Компания Apple по-тихому запустила новый плейлист «В моём вкусе» для подписчиков Apple Music.

Найти новую станцию можно в разделе «Подборка лучшего» вкладки «Слушать» приложения Apple Music. Если он вам ещё не доступен, вы можете перейти по этой ссылке.

Плейлист «В моём вкусе» использует алгоритмы машинного обучения, чтобы подобрать песни, похожие по стилю на композиции из вашей личной библиотеки, или не те, которые вы когда-то слушали. При этом в него не включены песни из вашей медиатеки.
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Источник:
Apple Music
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Комментарии

John Doe
+615
John Doe
Занятно, но, похоже, неэффективно. Ознакомился примерно с 40 предложенными треками, немного интересным среди них оказался только один. Причина проста: то, что мне нравится, я уже и так выгреб, ничего похожего, чего я не слышал, по-видимому, нет.
час назад в 16:17
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Дмитрий Павлов
+155
Дмитрий Павлов
Яндекс музыка нормально в этом плане работает. И нет костылей с оплатой. Можно плейлисты насоздавать и в любом плейлисте есть кнопка, после нажатия которой будут проигрываться композиции похожие по жанру
10 минут назад
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