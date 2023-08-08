В Apple Music появился плейлист, который вам точно понравится
Фархад Усманов —
Компания Apple по-тихому запустила новый плейлист «В моём вкусе» для подписчиков Apple Music.
Найти новую станцию можно в разделе «Подборка лучшего» вкладки «Слушать» приложения Apple Music. Если он вам ещё не доступен, вы можете перейти по этой ссылке.
Плейлист «В моём вкусе» использует алгоритмы машинного обучения, чтобы подобрать песни, похожие по стилю на композиции из вашей личной библиотеки, или не те, которые вы когда-то слушали. При этом в него не включены песни из вашей медиатеки.
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Комментарии
Яндекс музыка нормально в этом плане работает. И нет костылей с оплатой. Можно плейлисты насоздавать и в любом плейлисте есть кнопка, после нажатия которой будут проигрываться композиции похожие по жанру
10 минут назад
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