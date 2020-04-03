

В сети появились почти все подробности по поводу неанонсированного iPhone SE 2020, в том числе официальное название, цветовые решения и варианты хранилища. Сообщается, что Apple может представить новинку уже сегодня.



iPhone SE

Цвет и хранилище

Белый

Черный

Product (red)

Черный силиконовый

Белый силиконовый

Красны кожаный

Черный кожаный

«Полуночный синий» кожаный

64 ГБ

128 ГБ

256 ГБ

Цена и доступность

Предполагалось, что преемник iPhone 8 получит название iPhone SE 2 или iPhone 9. По последним данным новинка будет названа «iPhone SE». Ранее этот нейминг использовался для 4-дюймогового смартфона в корпусе iPhone 5S с камерой и процессором от iPhone 6S.Ожидается, что новая модель получит чип A13 Bionic. Такой же процессор используется в модельном ряду iPhone 11 и 11 Pro. Новый iPhone SE, скорее всего, будет пользоваться популярностью среди владельцев iPhone 6, которые больше не получат обновлений операционной системы.Новая информация подтверждает прогнозы аналитика Минг-Чи Куо, который сообщал о вариантах на 64 и 128 ГБ осенью прошлого года. Опция с 256 ГБ ранее не фигурировала в утечках и аналитических отчетах. Что касается цены, то пока нет конкретных данных. Ранее Куо сообщал, что Apple планирует установить на iPhone SE 2020 начального уровня ценник 399 долларов. Стоит отметить, что стоимость iPhone 8 сейчас составляет 449 долларов.По информации от сайта 9TO5Mac, новый iPhone SE получит тот же дизайн, что у iPhone 8. Также у новинки появится поддержка функции CarKey. Apple может представить новинку уже сегодня. Сообщается, что некоторые ритейлеры готовятся к старту продаж в воскресенье.





