Ранее сообщалось, что все модели iPad Pro 2020 года оснащены таким же чипом U1, как и в модельном ряду смартфонов iPhone 11. Скорее всего, это утверждение неверное.



В технических спецификациях Apple для iPhone 11 и 11 Pro указан чип сверхширокополосной связи для пространственного восприятия, но он не упоминается в характеристиках новых iPad Pro. Производитель также не упомянул U1 в своем пресс-релизе или каких-либо других маркетинговых материалах для устройства.



Помимо этого сообщается, что функция направленного AirDrop, которую обеспечивает чип U1 в смартфонах iPhone 11 и 11 Pro, отсутствует на новом iPad Pro с iPadOS 13.4. Также в операционной системе отсутствует выключатель для этой технологии, который Apple добавила в iOS 13.3.1.



Всё это может свидетельствовать о том, что купертиновцы просто отключили U1 в новом iPad Pro, пока эта технология не станет более полезной, например, когда Apple впустит специальные метки для отслеживания предметов AirTags.



Ранее на этой неделе специалисты из iFixit сообщили, что им в ближайшее время предстоит найти доказательства наличия чипа U1 в iPad Pro или опровергнуть. Также стоит отметить, что в сертификации АСС для всего модельного ряда iPhone 11 указываются рабочие частоты в диапазонах 6 ГГц и в 7-8 ГГц. В прошлом году издание TechInsights сообщило, что чип U1 в смартфонах работает на двух разных частотах: 6,24 ГГц и 8,23 ГГц.



Для сравнения, в сертификации FCC для новых моделей iPad Pro указана только частота 5 ГГц, на которой работает модуль Wi-Fi. Всё это говорит о том, что в Pro-версии планшетов Apple этого года отсутствуют чипы U1. Ждём разъяснений от сайта iFixit.





