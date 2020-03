Более 30 миллионов игроков высадились на поле боя #Warzone



В королевскую битву Call of Duty: Warzone сыграло более 30 миллионов геймеров. Информация об этом появилась в официально Твиттере игры. На достижение этого результата у игры ушло всего 10 дней.Напомним, релиз состоялся 10 марта 2020 года, а за 24 после выхода в игр сыграло 6 миллионов игроков.Для сравнения, за 24 часа после запуска Apex Legends от Respawn разработчики сообщили о 2,5 миллиона игроков, а в течение трех дней у неё было 10 миллионов, спустя неделю она достигла 25 миллионов. Таким образом Call of Duty: Warzone опережает королевскую битву EA.Лидер жанра Fotnite от Epic Games пока затмевает всех конкурентов. За шесть недель и у игры было более 20 миллионов игроков, а затем их количество разрослось до невероятных 125 миллионов менее чем за год. В последний раз Epic объявляла о количестве игроков Fortnite в марте 2019 года, на тот момент их было 250 миллионов.Call of Duty: Warzone предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет побороться с Fortnite. Несмотря на это, у игры был очень активный старт, а большая фанатская база может ей оказать сильную поддержку.