В браузере Arc для iPhone появился «звонок ИИ-другу»

Разработчики из The Browser Company представили новую функцию фирменного браузера Arc под названием Call Arc. Она позволяет искать информацию в сети, имитируя телефонный звонок. Для этого нужно открыть Arc, поднести iPhone к уху и задать вопрос.
Жест поднесения iPhone к уху активирует опцию поиска, а ответы предоставляются в устной форме, поэтому весь процесс голосового поиска создает впечатление, будто вы просто разговариваете по телефону.
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Интерфейс голосового поиска также выглядит как обычный телефонный звонок. Разработчики даже реализовали кнопки для завершения вызова и перехода на громкую связь.
Скачать браузер Arc можно бесплатно на все устройства с iOS 16 и новее.