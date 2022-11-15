В браузере Opera появился встроенный TikTok

Установить новейшую версию браузера; Нажать на три точки в нижней части боковой панели Opera; Включить TikTok в разделе «Мессенджеры».

Разработчики Opera выпустили обновление десктопной версии браузера, в котором появилась отдельная боковая панель с социальной сетью TikTok.Компания утверждает, что внедрила это нововведение по многочисленным просьбам пользователей. Кстати, теперь Opera официально является первым браузером со встроенным TikTok.По словам представителей Opera, TikTok на рабочем столе полезен для таких вещей, как изучение рецепта нового блюда или многозадачности на компьютере.Кроме того, встроенный в Opera TikTok может быть удобен для создателей контента, поскольку браузер предлагает встроенный VPN-сервис.Чтобы включить TikTok в браузере Opera, необходимо:Ранее Opera уже интегрировала в боковую панель браузера Twitter, WhatsApp и некоторые другие соцсети.